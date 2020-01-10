Токио, , 12:15 — REGNUM Японская компания Honda представила обновлённый кроссовер UR-V. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

После модернизации авто увеличилось в размерах, сменило дизайн и получило широкий набор систем безопасности.

Купеобразный кроссовер 2020 модельного года имеет новые бамперы, новейшую головную оптику, светодиодные фонари сзади и массивную чёрную U-образную радиаторную решётку.

Обновлённый кроссовер стал длиннее на 40 мм (до 4 856 мм). Колёсная база новинки равна 2 820 мм, а ширина — 1 942 мм.

Под капотом базовой комплектации автомобиля установлен турбодвигатель производительностью 193 л. с. объёмом 1,5 л. Он работает в паре с вариатором.

В более дорогих комплектациях кросс-купе имеет мотор мощностью 272 л. с. объёмом 2 л, который работает с 9-скоростным «автоматом».

Напомним, к середине 2020 года на рынок Японии будут выпущены первые автомобили Honda с третьим уровнем автоматизации. Таким образом, среди японских автопроизводителей эта компания станет первой, создавшей такие машины.

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