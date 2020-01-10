Пекин, , 10:38 — REGNUM В сети появились дебютные фотографии нового серийного кроссовера Genesis GV80 без маскировочной плёнки. Снимки размещены на южнокорейском портале KCB.

Новый серийный кроссовер Genesis GV80 KCB

Фотошпионы смогли запечатлеть экстерьер и интерьер первого кросса Genesis GV80 без маскировки.

Новинка имеет больший размер передних фар. Также увеличилась радиаторная решётка. При этом экстерьер новинки выполнен в духе рестайлинговой G90.

Внутри автомобиля установлена центральная консоль с большим углом наклона, которая переходит в габаритный тоннель. Вместо коробки передач имеется круглый джойстик. А для управления мультимедийной системой есть круглая сенсорная панель, вмонтированная с правой стороны от приборной панели.

Модель GV80 построена на платформе автомобиля G80 нового поколения. Ожидается, что в качестве агрегатов у новинки будет мотор V6 и гибридный двигатель. Привод у машины — 4×4.

Предположительно премьера Genesis GV80 состоится в начале текущего года.

Напомним, с 1 января 2020 года в России выросла стоимость на новые машины. Рост цен составил 2−6%.

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