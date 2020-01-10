Пекин, 10 января 2020, 10:38 — REGNUM В сети появились дебютные фотографии нового серийного кроссовера Genesis GV80 без маскировочной плёнки. Снимки размещены на южнокорейском портале KCB.

Новый серийный кроссовер Genesis GV80
Новый серийный кроссовер Genesis GV80
KCB

Фотошпионы смогли запечатлеть экстерьер и интерьер первого кросса Genesis GV80 без маскировки.

Новинка имеет больший размер передних фар. Также увеличилась радиаторная решётка. При этом экстерьер новинки выполнен в духе рестайлинговой G90.

Внутри автомобиля установлена центральная консоль с большим углом наклона, которая переходит в габаритный тоннель. Вместо коробки передач имеется круглый джойстик. А для управления мультимедийной системой есть круглая сенсорная панель, вмонтированная с правой стороны от приборной панели.

Модель GV80 построена на платформе автомобиля G80 нового поколения. Ожидается, что в качестве агрегатов у новинки будет мотор V6 и гибридный двигатель. Привод у машины — 4×4.

Предположительно премьера Genesis GV80 состоится в начале текущего года.

Напомним, с 1 января 2020 года в России выросла стоимость на новые машины. Рост цен составил 2−6%.

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