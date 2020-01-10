Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Американская тюнинговая компания Renntech увеличила производительность немецкого хэтчбека Mercedes-AMG A45 до 592 л. с. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Исходная мощность автомобиля составляла 387 л. с. и 480 Нм, однако после первого этапа повышения производительности A45 выдал 416 л. с. и 500 Нм, а после второго этапа хэтчбек достиг 592 л. с.

Для достижения такого результата тюнерам потребовалось модифицировать ПО мотора и турбонагнетателя. Кроме того, в машину была установлена более производительная выхлопная система.

При этом для увеличения мощности автомобиля до 469 л. с. вносить технические изменения не потребовалось. Специалистам достаточно было поработать с программным обеспечением.

После установки обновлений разгон с 0 до 100 км/ч у самого мощного исполнения модели хэтчбека занимает 3,9 с.

Напомним, Mercedes-Benz и Zhejiang Geely Holding Group создали в Китае новое СП Smart Automobile Co., Ltd. с равным долевым владением. Совместное предприятие будет заниматься производством электрокаров под брендом Smart. Общая сумма инвестиций в этот проект каждой стороны равна 5,4 млрд юаней (около 1,56 млрд долларов).

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