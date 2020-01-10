Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Профессиональный сноубордист Остин Смит из США создал на основе пожарной машины GMC образца 1953 года деревянный автодом. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Автодом CarsWeek.Ru

Автодом был создан Смитом для поездок на снежные горные трассы для занятий на сноуборде.

Отличительной деталью деревянного автодома является крыльцо. Внутри фургона есть две кровати, шкафы, а также всё необходимое для приготовления и хранения пищи.

Изюминка автодома — дровяная печь, которая не только обогревает, но и используется для подогрева пищи.

Правда в аскетичном жилище отсутствуют кухня, душ и электричество. Однако Смиту эти излишества просто не нужны.

Под капотом грузовика установлен современный дизельный мотор Cummins, который сочетается с приводом 4×4.

Напомним, в конце прошлого года компания Sussex Campervans объявила о создании 30 автодомов на основе Renault Trafic. Всего будут созданы две вариации автодома. Так, модификацию Manhattan создадут на короткой колёсной базе, а Paradise — на длинной.

В фургоне будут: Bluetooth, радио, спутниковая навигация и кондиционер, а также самое необходимое для проживания в походных условиях.

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