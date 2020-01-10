Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra. Об этом сообщается на сайте Fox News.

Премьера новинки состоится в конце января текущего года на аукционе Barrett-Jackson в американском штате Аризона.

Новая версия пикапа Sierra будет иметь более 65 новшеств. Так, специалисты компаний снабдили пикап светодиодной панелью, размещённой в переднем бампере, а также фальшрадиаторной решёткой с логотипом «Bar & Shield». «Обут» громадный грузовик в фрезерованные алюминиевые колесные диски размером 22 дюйма.

Кроме того, у автомобиля есть расширители колёсных арок на крыльях и подножки с подсветкой и электроприводом.

Стоит отметить, иную выхлопную систему с двойными патрубками из алюминия, модернизированный задний бампер и специальную крышку грузовой платформы со значком Harley-Davidson Bar & Shield.

Что касается технической части, то здесь изменения коснулись подвески и амортизаторов. Пикап теперь имеет лифт подвески BDS и гораздо более мощные амортизаторы Fox.

Напомним, немецкая автокомпания BMW создала технологию бесконтактной зарядки своего электромотоцикла. Для зарядки электробайка не нужно будет подключать его к розетке. Достаточно просто поставить мотоцикл рядом с зарядным устройством. Для зарядки аккумулятора байка BMW потребуется несколько часов.

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