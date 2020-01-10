Вашингтон, , 09:21 — REGNUM На выставке Consumer Electronics Show (CES-2020) в Лас-Вегасе представили первый в мире автомобиль с защитой от «квантового» взлома. Об этом сообщается на сайте Business Wire.

Инновационную защиту создали специалисты канадской компании ISARA. Она была установлена на электромобиль Karma Revero GT.

В компании уточнили, что защищенный от «квантового» взлома автомобиль может получать и передавать электронные голосовые данные не опасаясь за их конфиденциальность. По заверениям производителей, информацию нельзя перехватить и расшифровать даже с помощью квантового компьютера.

Таким образом, новая технология делает подключение к беспроводной сети и обновление «по воздуху» приложений и программ на авто безопасными для взлома.

Ранее гендиректор Российского квантового центра (РКЦ) Руслан Юнусов заявил, что госкорпорация Росатом приступила к созданию российского квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов. Проект планируют осуществить к 2024 году. Инвестиции в разработку квантового компьютера составят 24 млрд рублей.

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