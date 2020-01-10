Токио, , 08:26 — REGNUM В рамках выставки потребительской электроники CES 2020 японский автопроизводитель Nissan представил новую двухмоторную трансмиссию e-4orce, обеспечивающую хорошую динамику и управляемость электрокаров. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

В автокомпании отметили, что новая трансмиссия объединяет в себя технологии суперкара GT-R и внедорожника Patrol. Кроме того, двухмоторная компоновка e-4orce имеет «умную» систему привода 4×4 с инновационным алгоритмом перераспределения крутящего момента.

Трансмиссия сочетается с двумя электромоторами — по одному на каждой оси. Стоит отметить, что оба электродвигателя выступают в качестве генератора при рекуперации энергии торможения.

«Технология полного привода e-4ORCE с двумя двигателями обеспечивает точную управляемость и устойчивость, что дает водителям большую уверенность и еще большую полноту чувств, чем когда-либо прежде», — сказал старший вице-президент Nissan по исследованиям и передовым разработкам Такао Асами.

Напомним, на выставке Consumer Electronics Show 2020 в Лас-Вегасе компания Harman провела премьеру аудиосистемы Ecotect, созданную специально для электрокаров. Ecotect в два раза легче средней традиционной автомобильной аудиосистемы, а также имеет компактные размеры и новые облачные технологии.

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