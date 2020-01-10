Москва, , 08:00 — REGNUM Число преступлений в сфере IT-технологий за первые девять месяцев 2019 года, зафиксированных МВД России, составило 201,7 тысячи, сообщили в пресс-центре ведомства.

«Это на 70,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего злоумышленники совершают преступления с использованием мобильной связи, банковских карт и интернета. В январе-сентябре прошлого года правоохранителям удалось выявить 14,2 тыс. лиц, совершивших 66,8 тыс. краж с использованием IT-технологий.

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