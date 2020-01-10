Севастополь, , 06:57 — REGNUM Пуск российской ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Чёрном море представили на видео, передаёт 10 января телеканал «Звезда».

Совместные учения Черноморского и Северного флотов прошли накануне. Участие в них принял президент России Владимир Путин. На представленных кадрах показано, как гиперзвуковая ракета спускается с самолёта, а затем направляется к условной цели.

https://www.instagram.com/p/B7H0aypINtA/

Напомним, Путин впервые представил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Ракета способна ускоряться до десяти Махов и гарантированно преодолевать современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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