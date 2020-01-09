Тайбэй, , 23:24 — REGNUM Тайваньская компания Thermaltake представила своё новое кресло CyberChair E500 для тех людей, которые не любят «кресла для геймеров». Об этом 9 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/elchapuzas/status/1215363513218224128

По мнению автора статьи, оно выглядит как нечто среднее между офисными креслами Aerion и Celle компании Herman Miller. На сегодня информации о CyberChair E500 не так много, Thermaltake сообщает, что кресло построено на основе алюминиевой рамы с «воздухопроницаемой» сетчатой подушкой. Стоит отметить, что желающие его приобрести должны будут выложить почти $600 (599,99).

Thermaltake специализируется на производстве различных аксессуаров и частей для персональных компьютеров в том числе корпусов, систем охладения, блоков питания и т.п. Она была основана в 1999 году, штаб-квартиры находится в Тайбэе.

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