Душанбе, , 19:58 — REGNUM В ходе учений российских расчетов зенитных ракетных систем С-300 в Таджикистане был отражён воздушный удар условного противника по объектам 201-й российской военной базы. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Согласно легенде учения, боевые расчёты были подняты по тревоге после того, как специалисты ПВО обнаружили приближающиеся крылатые ракеты и самолёты противника. Средства воздушного нападения были захвачены и сопровождены. Авиагруппа противника была поражена на безопасном расстоянии в результате более 20 произведённых электронных пусков.

«Кроме того, во время учения были выполнены нормативы по перезарядке систем С-300 ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции», — сообщили в ЦВО.