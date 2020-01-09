Лас-Вегас, США, , 15:26 — REGNUM На выставке CES 2020 французский стартап BPZ Labs анонсировал «умную картошку». Специальный модуль, интегрированный в овощ, позволит пользователям понимать «картофельный язык», сообщил портал 4PDA 8 января.

Разработчики сообщили, что они считают своей задачей «наладить общение между картофелем и человеком». Контакт с овощем будет происходить при помощи специального приложения для смартфона.

Дата релиза необычного девайса пока не сообщается. Цена «умной картошки» составит $34 (около двух тысяч рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: На CES 2020 награду завоевала система повторного использования воды