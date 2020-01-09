Москва, , 13:51 — REGNUM В 2019 году в России из-за выявленных дефектов в общей сложности было отозвано около 650 тыс. транспортных средств. В их числе как бюджетные марки автомобилей, так и премиальные (таких компаний, как Toyota, Subaru, Nissan). Например, только в декабре 2019 года компания Renault отозвала более 78 тысяч автомобилей из-за возможного внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Росстандарта.

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Помимо автомобилей было отозвано 1080 мотоциклов и снегоходов Yamaha, Harley-Davidson и Ski-Doo.

В ведомстве уточнили, что всего в 2019 году Росстандарт согласовал 139 программ отзыва автомобилей.

«Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало более 3,5 млн единиц транспортных средств», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Поясняется, что причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом в рамках госнадзора.