Сеул, , 13:20 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai представит глобальную вариацию кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения 6 февраля текущего года на выставке Auto Expo 2020. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

По данным журналистов, экстерьер нового Creta для мирового рынка будет таким же, как и у китайской версии модели. Небольшие изменения коснутся только радиаторной решётки и 17-дюймовых колёс. Что касается размеров обновлённого авто, то они не изменятся. Как и прежде длина машины будет равна 4300 мм, а ширина — 1790 мм.

Ожидается, что в салоне будет цифровая панель приборов, информационно-развлекательная система с вертикальным экраном, новое рулевое колесо, а также шайба КПП, позволяющая регулировать силовую установку, подвеску и рулевое управление в различных дорожных условиях.

В линейке моторов модели будут: турбированный двигатель рабочим объёмом 1 л, 115-сильный «атмосферник» объёмом 1,5 л и турбодизель на 1,5 л мощностью 115 л. с. Все агрегаты сочетаются с 6-позиционной «механикой» или 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением.

Старт продаж новинки запланирован в Индии на середину 2020 года.

Ранее на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе компании Uber и Hyundai представили концепт летающей машины. Внешне авто похоже на лёгкий вертолёт. Аэромобиль будет иметь электромоторы, обеспечивающие скорость до 320 км/ч. На одном заряде аэромобиль сможет преодолеть до 100 км.

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