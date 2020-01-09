Куру, Франция, , 12:00 — REGNUM Ближайший запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» российского производства с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане, намечен на 6 марта текущего года. Соответствующее сообщение 9 января размещено на сайте Германского аэрокосмического центра (DLR) в Кельне.

Также уточняется, что запуск намечен на 4:33 мск, с помощью ракеты-носителя «Союз-СТ-А» планируется вывести для Объединённых Арабских Эмиратов на околоземную орбиту военный спутник Falcon Eye 2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что система Starlink компании SpaceX стала крупнейшей в мире коммерческой спутниковой группировкой после запуска очередной партии из 60 космических аппаратов.