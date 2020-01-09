Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Американская автокомпания Ford получила патент на систему подруливающей задней оси для пикапа F-Series. Соответствующая заявка появилась в базе бюро по патентам и товарным знакам США.

Такая система подруливания появилась впервые в модельной линейке бренда. Ford вместе с немецким концерном ZF работали над подобными системами как минимум с 2017 года. Тем не менее патент на разработку получен автопредприятием в первый раз.

Исходя из патента конструкторы компаний разработали инновационную электронную систему управления подруливания и оригинальную геометрию подвески. Эта концепция похожа на электрическую систему, которую создаёт концерн ZF. Для правильного функционирования полноуправляемого шасси создана связь между усилителем рулевого колеса и модулем тормозной системы. При этом задняя подвеска модернизирована.

Стоит отметить, что пока Ford не подтвердил массовое использование этой системы подруливания.

Ранее компания Ford запатентовала открывающуюся фальшрадиаторную решетку для складирования в капот вещей. Предполагается, что подобный багажный отсек может быть внедрён в электрический пикап Ford F-150.

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