Пекин, , 10:40 — REGNUM Из-за того, что компания Toyota лишила местных дилеров свободы финансовой выгоды при продаже автомобилей Lexus, китайское антимонопольное бюро оштрафовало японского автопроизводителя на 87,6 млн юаней (около 12,5 млн долларов). Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

По имеющейся информации, в период с 2015 по 2018 годы компания Toyota установила для китайских дилеров жесткие рамки на цены машин марки Lexus в провинции Цзянсу. Таким образом, дилерские центры лишились автономии ценовой политики и понесли ущерб.

В течении указанного времени клиентам предлагались скидки и дополнительные опции по установленному производителем ценнику, что на рынке Китая не допускается.

Напомним, с 10 января 2020 года Toyota начнёт в Китае отзывную кампанию 1380 машин: Alphard Hybrid (723 ед.) и Vellfire Hybrid (657 ед.). Причиной отзыва является дефект механизма аварийного запирания на ремнях безопасности.

Читайте также: Компания Toyota построит в Японии прототип города будущего