Бухарест, , 10:24 — REGNUM Румынская компания Dacia (принадлежит Renault) объявила о выпуске ограниченной спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выпуск спецверсии связан с 20-летним юбилеем автопредприятия. Автомобили исполнения SE Twenty Special Edition отличаются декором на кузове, особым оформлением салона и более широким списком опций.

Новинка выделяется чёрными наклейками на дверях, контрастными зеркалами заднего вида, затемненными фарами, а также эмблемой на задней стойке кузова. Кроме того, у юбилейного автомобиля сердцевина на колёсных дисках выкрашена в синий цвет.

Внутри машины установлены кресла со специальным рисунком на боковинах, а на передней панели имеются синие декоративные вставки. Также в салоне машины есть кондиционер, круиз-контроль и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.

Юбилейные Sandero Stepway и Logan MCV Stepway оснащены бензиновым турбомотором максимальной мощностью 90 л. с. рабочим объёмом 0,9 литра или 1,5-литровым турбированным дизельным движком производительностью 94 л. с. Оба мотора работают с 5-скоростной «механикой».

Ранее компания Renault в России объявила об отзыве 78 461 автомобиля модели Kaptur. Эти машины были реализованы с сентября 2015 года по декабрь 2019 года. Причиной отзыва авто является возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка.

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