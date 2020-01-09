Москва, , 09:29 — REGNUM Предприятие-изготовитель передаст Минобороны РФ до конца нынешнего года 50 первых пистолетных комплексов «Удав». Об этом 9 января сообщает пресс-служба военного российского ведомства.

«В 2020 году партия 9 мм пистолетов «Удав» поступит в подразделения министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что новый пистолетный комплекс «Удав» удачно прошёл армейскую эксплуатацию, которая стартовала в мае 2019 года, показав устойчивые качества и отличные качества баллистики в разнообразных условиях.

Отметим, пистолетный комплекс «Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9×21 мм, могущий на расстоянии в несколько десятков метров пробить бронежилет второго класса. Для стрельбы из пистолета используются все типы боеприпасов калибра 9×21 мм — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные и другие.