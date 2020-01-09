Вашингтон, , 08:29 — REGNUM На выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе американская компания Harman представила аудиосистему Ecotect для электромобилей. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Ecotect входит в комплекс под названием EV Plus +, который был разработан специально для электрокаров. Аудиосистема имеет небольшой вес, компактные размеры и новые облачные технологии. Кроме того, она обладает хорошими параметрами энергоэффективности.

Система Ecotect в два раза легче средней традиционной автомобильной аудиосистемы.

Новинка имеет высокоэффективные динамики, технологию Power Manager 2.0. и усилитель Prodigy Booster. Создана Ecotect из экологически чистых материалов.

Напомним, на выставке CES 2020 компания Mercedes-Benz представила футуристичный концепт электрокара под названием AVTR. Он может двигаться вбок без поворота колёс. Кроме того, он не нуждается в рулевом управлении. Вместо руля в автомобиле есть сферический блок управления, который распознает владельца по его сердцебиению и дыханию.

Авто создано по мотивам фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, который принял участие в разработке и презентации автомобиля.

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