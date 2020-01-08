Лас-Вегас, США, , 20:49 — REGNUM На выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) компания Mercedes-Benz представила футуристичный концепт-карт, вдохновившись фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона, который принял участие в разработке и презентации автомобиля. Об этом сообщает Busines Insider.

Электромобиль получил название AVTR. Как отмечают разработчики, он может двигаться вбок без поворота колёс и не нуждается в рулевом управлении. Вместо него в машине есть сферический блок управления, на который водитель кладёт руку и тогда автомобиль «оживает», распознавая владельца по его сердцебиению и дыханию.

Кроме этого в кресло вмонтированы 33 «бионических клапана», которые считывают движения, жесты водителя с тем, чтобы машина могла, по выражению разработчиков, с ним «общаться».

"Когда я сел в эту машину и положили руку на интерфейс управления, я почувствовал, что автомобиль дышит, он кажется мне живым, органичным», — заявил Кэмерон.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Futurus из Пекина на выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) представила лобовое стекло автомобиля, которое является огромным экраном дополненной реальности для вывода навигационной и другой информации для водителя и пассажиров.

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