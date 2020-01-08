Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Нидерландская установка Hydraloop, очищающая воду после использования её в стиральной машине, туалете и при мытье посуды, получила награду «Лучшая инновация» в категории защита экологии на выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020). Об этом сообщает New Atlas.

Разработчики отмечают, что система позволяет повторно использовать до 95% воды, израсходованной на душ, 50% — на стирку, 45% — использованной в туалете. Тем не менее, восстановленная вода не предназначена для питья и приготовления пищи. Для очистки применяются технологии седиментации, флотации, дезинфекции ультрафиолетовым светом и очистки аэробным биореактором.

Стоимость аппарата составляет $4 тыс. за единицу. По оценкам экспертов среднее американское домохозяйство сможет окупить его только за 10 лет.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что на выставке CES 2020 технология нейроинтерфейса для управления компьютерными играми стала победителем в номинациях «Лучшая инновация в VR/AR».

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