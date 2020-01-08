Лас-Вегас, США, , 18:27 — REGNUM Компания Sarcos Robotics на выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) объявила о начале испытаний роботизированного экзоскелета Guardian XO, который «превращает грузчика в супергероя». Об этом сообщает New Atlas.

Разработчики отмечают, что роботизированный костюм одевается на всё тело, позволяя человеку, абсолютно не напрягаясь, переносить грузы весом до 90 килограмм в течение 8 часов работы без подзарядки аккумулятора, который к тому же можно оперативно заменить.

Уточняется, что первыми испытателями станут рабочие компании Delta Airlines. Американские военные также получат экземпляры Guardian XO для испытаний, а концу года ожидается старт продаж.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Segway представила на ежегодной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе «транспортную капсулу» для перемещений в аэропорту, парках и торговых центрах.

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