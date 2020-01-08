Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Система Starlink компании SpaceX стала крупнейшей в мире коммерческой спутниковой группировкой после запуска очередной партии из 60 космических аппаратов. Об этом сообщает SpaceNews.

Очередной пакет из 60 спутников системы Starlink был запущен 7 января. В 2019 году компания провела ещё два запуска пакетов из 60 спутников, а перед этим были запущены два испытательных аппарата.

Некоторые из спутников не достигли рабочей орбиты, ещё несколько аппаратов вышли из строя. По данным издания, общее количество используемых спутников Starlink составляет 172 аппарата, что делает эту орбитальную группировку самой многочисленной из действующих. Ранее этот рекорд принадлежал американской частной компании Planet Labs, оперирующей группировкой из 150 космических аппаратов для спутниковой фотосъёмки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что в 2020 году компания планирует провести 24 запуска ракет-носителей Falcon 9 с пакетами спутников Starlink.

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