Москва, , 13:16 — REGNUM Специалисты по кибербезопасности рассказали об основных угрозах использования общественных USB-станций для заряда смартфонов 8 января РИА Новости.

Заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин рассказал, что при заряде мобильных электронных устройств через USB-порт гаджет может быть подключён к другому компьютеру. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к смартфону и хранящимся на нём данным.

Эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин объяснил, что подобными технологиями могут воспользоваться не только злоумышленники, но и сама компания, предоставляющая доступ к зарядной станции. Например, так может осуществляться сбор пользовательских данных для продажи рекламодателям.

Специалисты посоветовали не пользоваться общественными зарядными станциями с USB-портами или применять специальные переходники, в которых есть контакты для заряда, но нет возможности передачи данных. Также в качестве защиты можно использовать внешние аккумуляторы — пауэрбанки, в которых не поддерживается функция передачи данных. Такой пауэрбанк можно подключать к общественной зарядной станции, а от него заряжать смартфон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года специалисты по кибербезопасности компании Kryptowire обнаружили 146 уязвимостей в предустановленных приложениях на Android-смартфонах 29 производителей.

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