Нинбо, Китай, , 13:04 — REGNUM Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group Co и автопроизводитель из Германии Mercedes-Benz создадут совместное предприятие по производству электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Обе компании инвестируют в совместное предприятие по 2,7 млрд юаней ($388,77 млн). Производственные мощности будут расположены в китайском городе Нинбо.

Совместное предприятие будет выпускать электромобили под маркой Smart, принадлежащей концерну Daimler AG, в состав которого входит Mercedes-Benz. Основными рынками сбыта станут Германия и Китай, являющийся крупнейшим рынком электрического транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по ноябрь 2019 года поставки автомобилей китайской компании Geely выросли на 91%.

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