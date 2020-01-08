Чэнду, Китай, , 12:37 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» со спутником TJSW-4 успешно стартовала с космодрома «Сичан» 7 января. Об этом сообщает «Синьхуа».

Информации о запущенном спутнике немного. Сообщается, что он будет использоваться для испытания новых технологий связи. Предполагается, что спутники TJSW могут использоваться военными ведомствами Китая.

Издание отмечает, что спутник, как и ракета-носитель, разработаны Шанхайской академией космических технологий и Китайской академией технологий ракет-носителей при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Этот запуск стал первым космическим пуском Китая 2020 года и 324-ой миссией ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году CASC планирует провести более 40 запусков ракет в рамках реализации национальных космических программ.