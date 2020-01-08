Лас-Вегас, США, , 12:04 — REGNUM Специализирующаяся на системах автономного вождения компания AutoX и автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles запустят совместный проект службы автономного такси в Китае. Об этом сообщает TechCrunch.

Для этого проекта автомобили Chrysler Pacifica будут оснащены системами автономного вождения AutoX. Вызвать беспилотное такси можно будет с помощью популярного в Китае приложения WeChat.

Первые беспилотные такси появятся в Шэньчжэне, где автомобили AutoX тестируются с 2019 года, а также в Шанхае. В 2020 году парк службы беспилотного такси будет насчитывать около 100 автомобилей. На первых этапах во время всех поездок за рулём беспилотного автомобиля будет находиться специалист AutoX, контролирующий безопасность движения. В дальнейшем планируется использование полностью автономных автомобилей.

«Для работы автомобиля без водителя необходима очень надежная платформа транспортного средства с полноценной системой автоматического управления транспортным средством. Такой уровень автоматизации является новым и редким для автомобильной промышленности. Платформа Chrysler Pacifica доказала свою надежность для развертывания полностью беспилотных систем», — рассказал генеральный директор AutoX Цзяньсян Сяо на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года компания AutoX запустила в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США) пилотный проект службы доставки еды беспилотными автомобилями.