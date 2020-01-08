Париж, , 11:22 — REGNUM Французская компания-оператор космических запусков Arianespace запланировала на 2020 год 22 миссии, в 12 из которых будут использоваться российские ракеты-носители «Союз». Об этом сообщает SpaceNews.

Исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль рассказал, что в 2020 году компания планирует использовать 10 ракет-носителей «Союз» для запуска спутников британской компании OneWeb. Ещё один запуск спутников этой компании будет произведён с помощью разрабатываемой Европейским космическим агентством ракеты-носителя «Ариан-6». Ракеты-носители «Союз» также будут использоваться при запусках для двух других клиентов Arianespace.

Запуски с «Союзами» будут производиться с российских космодромов «Байконур» и «Восточный», а также с космодрома «Куру» во французской Гвиане. Планируется, что при каждом запуске с ракетами-носителями «Союз» на орбиту будет выводиться по 34 спутника группировки OneWeb. Британская компания планирует сформировать на низкой околоземной орбите группировку из 650 спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет.

Издание отмечает, что в настоящее время рекордным по количеству запусков для Arianespace является 2015 год, за который компания провела 12 пусков. Напомним, Arianespace является первой компанией, начавшей предоставлять услуги по космическим запускам на коммерческой основе. Первый запуск, организованный Arianespace, был осуществлён в 1984 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый запуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками OneWeb с космодрома «Байконур» запланирован на февраль 2020 года.

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