Лас-Вегас, США, , 10:45 — REGNUM Американская компания Intel представила действующий прототип ноутбука с гибким экраном на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Business Insider.

В развёрнутом виде устройство, получившее название Horseshoe Bend, выглядит как обычный планшетный компьютер. Однако 17,3-дюймовый OLED-дисплей может складываться вдвое, при этом одна из половин экрана может превращаться в электронную клавиатуру.

Устройство также оснащено магнитной клавиатурой, которая может прикрепляться с одной из половин экрана, или использоваться отдельно, передавая данные через Bluetooth-соединение.

«Этот продукт является кульминацией развития смартфонов, планшетов и персональных компьютеров», — отметил старший технический директор группы Intel по разработке клиентских платформ Нирадж Бали.

Данное устройство является прототипом и призвано продемонстрировать возможности использования процессоров Intel «Tiger Lake» на гибких устройствах. Планируется, что первые гибкие ноутбуки с процессорами от Intel появятся в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января на выставке CES 2020 подобное устройство представила китайская компания Lenovo. Ноутбук с гибким экраном Lenovo ThinkPad X1 Fold работает под управлением специальной модификации операционной системы Windows. Компания планирует начать продажи этих компьютеров летом 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном