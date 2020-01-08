Мумбаи, Индия, , 10:37 — REGNUM Правительство индийского штата Махараштра и тайваньская компания Foxconn Technology Group расторгли соглашение о строительстве завода по производству электроники на территории штата. Об этом сообщает The Hindu.

Глава министерства промышленности Махараштры Субхаш Десаи рассказал об отмене сделки по строительству завода Foxcon, заключенной в 2015 году. Планировалось, что в течение нескольких лет компания Foxconn инвестирует в строительство завода более $5 млрд.

Десаи объяснил, что причинами расторжения сделки послужили изменение глобальной экономической ситуации и разногласия Foxconn с американской компанией Apple. Планировалось, что на большей части мощностей завода Foxconn в Махараштре будут производиться смартфоны iPhone для компании Apple.

Отметим, тайваньская компания Foxconn является основным партнёром Apple по сборке смартфонов iPhone. Большая часть производственных площадок Foxconn расположена в Китае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, июне 2019 года на фоне обострения торговой войны между Китаем и США представитель Foxconn Лю Янг-Вэй рассказал, компания может выполнять все работы для Apple на заводах, расположенных вне Китая.