Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Запуск грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции запланирован на 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Предстоящий запуск станет 13-ым для кораблей Cygnus компании Northrop Grumman. Грузовой корабль будет запущен со стартовой площадки NASA «Уоллопс» с помощью ракеты-носителя Antares, также изготавливаемой компанией Northrop Grumman.

Корабль Cygnus доставит на МКС материалы для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции, а также оборудование для некоторых научных экспериментов. В частности, на борту Cygnus будет доставлена платформа для биологических экспериментов Mobile Spacelab, платформа для экспериментов по выращиванию овощей в космосе Plant Habitat-02 и установка для тестирования огнеупорности материалов в космосе Fire Experiment-IV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2019 года со стартовой площадки NASA «Уоллопс» был запущен 12-ый грузовой корабль Cygnus. 4 ноября он был успешно состыкован со станцией. Данный корабль является невозвращаемым, в январе он будет рассыткован с орбитальной станцией, после чего сгорит в верхних слоях атмосферы.

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