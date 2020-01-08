Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Американская компания Google подала в верховный суд США вступительное заявление перед рассмотрением иска от компании Oracle. Об этом рассказал главный юрисконсульт Google Кент Уокер в блоге компании.

Судебное разбирательство между американскими компаниями Google и Oracle продолжается с 2010 года. Oracle обвиняет Google в заимствовании принадлежащей ей части кода из языка программирования Java для создания операционной системы Android. Дело было рассмотрено несколькими инстанциями и дошло до верховного суда США.

Кент Уокер рассказал, что в обращении к верховному суду компания Google обратила внимание на то, что это решение может повлиять на всю отрасль информационных технологий. В Google считают, что использованный код имеет функциональный характер и не может защищаться авторским правом. Уокер отметил, что такие заимствования являются необходимыми для функциональной совместимости программного и аппаратного обеспечения различных производителей.

«Потребители ожидают, что смогут сделать фотографию на своем телефоне Apple, сохранить ее на облачных серверах Google и редактировать на своих планшетах Surface», — процитировал Уокер более раннее высказывание представителя компании Microsoft.

Юрист отметил, что решение верховного суда касается не только компаний Google и Oracle, а вопроса о допустимости защиты программных интерфейсов авторским правом.

«Программные интерфейсы — это точки доступа, которые позволяют компьютерным программам соединяться друг с другом, как вилки и розетки. Представьте себе мир, в котором каждый раз, когда вы приходили в другое здание, вам нужна была бы другая вилка, чтобы соответствовать данной розетке, и никому не разрешалось создавать адаптеры», — объяснил Уокер.

Верховный суд США рассмотрит доводы Google и Oracle в марте и апреле, а окончательное решение будет вынесено к концу июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году обеспокоенность в связи с этим делом выразили другие американские разработчики программного обеспечения, включая Microsoft, Firefox Mozilla, Etsy и Medium. В частности, в Microsoft заявили, что это дело «угрожает катастрофическими последствиями для инноваций».

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд США поставит точку в споре компаний Oracle и Google