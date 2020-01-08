Пекин, , 08:35 — REGNUM Китайская компания Huawei ожидает снижения поставок смартфонов в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, в Huawei ожидают, что в 2020 году компании удастся реализовать на 30 млн меньше смартфонов, чем в прошедшем году. В 2019 году компания поставила около 240 млн смартфонов, таким образом, в 2020 году в Huawei рассчитывают поставить около 210 млн устройств.

Напомним, в мае 2019 года правительство США запретило американским компаниям сотрудничать с Huawei без получения соответствующей лицензии. Это решение ударило по бизнесу смартфонов Huawei, в котором используются аппаратные и программные решения американских компаний. В частности, Huawei использовала лицензируемую версию мобильной операционной системы Android о компании Google. В сентябре 2019 года был выпущен флагманский смартфон Huawei Mate 30 на базе открытой версии Android без поддержки сервисов Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года исполнительный директор Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю рассказал, что следующий флагман от Huawei — P40 — также будет поставляться на базе открытой версии Android без сервисов Google. Вместо них в смартфонах будет установлен сервис Huawei Mobile Services.

Читайте ранее в этом сюжете: Следующий флагманский смартфон Huawei выйдет без поддержки сервисов Google