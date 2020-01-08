Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Компания Boeing и американское аэрокосмическое агентство NASA создадут совместную группу для расследования инцидента во время первого испытательного полёта корабля Starliner. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Созданная группа должна будет выявить причины сбоя в работе программного обеспечения бортового компьютера, приведшего к отмене операции по стыковке с Международной космической станцией. Расследование продлится около двух месяцев.

Параллельно специалисты NASA оценят результаты испытательной миссии и определят необходимость проведения ещё одного испытательного запуска без экипажа. Не указывается, когда будет принято решение о следующем испытательном полёте, но в NASA отмечают, что для этого потребуется «больше нескольких недель». Ранее в NASA и Boeing планировали, что второй испытательный полёт корабля Starliner будет проходить в пилотируемом режиме.

Напомним, компания Boeing разработала пилотируемый космический корабль Starliner для доставки астронавтов NASA к МКС. 20 декабря 2019 года состоялся первый испытательный запуск Starliner в автоматическом режиме без экипажа на борту.

Программа испытаний предусматривала стыковку корабля с МКС, но из-за сбоя в работе бортового компьютера при выходе на опорную орбиту полёт к орбитальной станции был отменён. Корабль был выведен на нештатную околоземную орбиту, а 22 декабря Starliner совершил посадку на полигоне NASA в штате Нью-Мексико.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года в Boeing представили предварительные результаты первого испытательного полёта корабля Starliner. В Boeing отметили, что испытание подтвердило расчётные аэродинамические характеристики корабля, а также надёжность системы жизнеобеспечения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Boeing представили предварительные результаты испытания корабля Starliner