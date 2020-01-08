Лонг-Бич, США, , 07:39 — REGNUM Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане недалеко от города Лонг-Бич. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Dragon доставил на Землю научные материалы с Международной космической станции для продолжения исследований. В частности, на борту Dragon находились полимеры нескольких типов, доставленные на МКС для изучения влияния условий микрогравитации на свойства этих материалов.

Также Dragon вернул на Землю подопытных мышей, которые использовались для изучения влияния условий космоса на живые организмы. Этот эксперимент поможет разработать более совершенные средства защиты от деградации мышц у членов экипажей космических кораблей.

Напомним, корабль Dragon прибыл к МКС 8 декабря 2019 года. 7 января 2020 года корабль был расстыкован со станцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 6 февраля запланировано возвращение с МКС очередного экипажа на российском пилотируемом корабле «Союз МС-13». Этот корабль доставит на Землю космонавта Роскосмоса Александра Скворцов, астронавта Европейского космического агентства Луку Пармитано и астронавта NASA Кристину Кук.

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