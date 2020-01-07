Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Устройство URGONight, которое нужно носить в дневное время для улучшения сна, было представлено на выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает TechCrunch.

Французская компания URGOTECH создала гаджет, который представляет собой головной обруч с двумя электродами, считывающими активность мозга. Предполагается использовать его по три раза в неделю в течение 20 минут.

В это время пользователь должен тренировать свой мозг для того, чтобы улучшить свои сновидения. Например, предлагается представить, как на деревьях растут листья, или мысленно нарисовать узоры. Эффективность работы пользователя над этим будет показана на смартфоне в специальном приложении.

Разработчики утверждают, что подобная технология давно используется в клинической практике, а они создали портативное и доступное всем устройство. Стоимость гарнитуры для сновидений составляет $500.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Bosch представит на выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) «умные очки» Light Drive, которые создают перед глазами пользователя информационную панель.

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