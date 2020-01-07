Лас-Вегас, США, , 18:23 — REGNUM На выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) технология нейроинтерфейса для управления компьютерными играми с помощью сигналов, полученных со зрительной коры головного мозга, стала победителем в номинациях «Лучшая инновация в VR / AR» и «Награда в носимых технологиях». Об этом сообщает Venturebeat.

Устройство компании NextMind совместимо системами виртуальной и дополненной реальности. Гаджет, похожий на гребень весом в 60 грамм с восемью электродами, прикрепляется к затылочной области головы, и снимает электроэнцефалограмму (ЭЭГ) в четыре раза более чувствительно, чем это делают медицинские приборы. Затем полученные сигналы передаются на компьютер, который после определённой калибровки декодирует их в команды управления видимыми на экране объектами.

Настоящим прорывом в компании называют запатентованный материал, из которого изготовлены электроды. Именно он позволяет снимать огромное количество информации с коры головного мозга, не требуя бритья головы и смазывания кожи специальным гелем-проводником. Руководитель разработки — профессор когнитивной нейробиологии Сид Куидер ещё недавно публиковался в Nature.

В настоящий момент NextMind продают комплект для разработчиков за $399, с тем, чтобы они могли создать свои приложения и игры. Большой интерес разработка вызвала у автономных автопроизводителей. Они предполагают внедрить возможность управления автомобилем командами, посылаемыми непосредственно мозгом, без использования рулевого колеса.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в преддверии открытия ежегодной выставки цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, назван лауреат премии за инновации в категории «носимые технологии», им стала итальянская фирма Wahu за разработку адаптивной подошвы для обуви.

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