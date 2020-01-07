Лас-Вегас, США, , 17:29 — REGNUM Компания Futurus из Пекина на выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) представит лобовое стекло автомобиля, которое является огромным экраном дополненной реальности для вывода навигационной и другой информации для водителя и пассажиров. Об этом сообщает New Atlas.

Изображение на стекле появляется с помощью проекции светового поля. Оно может быть использовано для выделения опасностей, подсветки полос движения, вывода навигационных указаний. При этом изображение может быть видимым только под определённым углом зрения, так что для пассажиров, которые смотрят на стекло под другим углом, может быть показана какая-либо иная информация незаметная для глаз водителя. Отмечается возможность вывода на экран персонажа-помощника, команды которому можно отдавать с помощью голоса.

В Futurus заявили, что уже работают с самыми крупными в мире автопроизводителями с тем, чтобы уже через несколько лет запустить их разработку в массовое производство.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Bosch представит на выставке цифровой и бытовой техники CES 2020 «умные очки» Light Drive, которые создают перед глазами пользователя информационную панель.

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