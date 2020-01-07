Лас-Вегас, США, , 14:04 — REGNUM Японская корпорация Sony представила ряд технологий для автономных и частично автоматизированных автомобилей на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Reuters.

Для демонстрации разработок Sony был использован концепт-кар, произведённый с помощью компаний Bosch и Continental. В Sony рассказали, что автомобиль оснащён 33 датчиками (включая лидары и системы видеоизображения) системы поддержки водителя.

В Sony подчеркнули, что компания не планирует запуск собственного производства автомобилей, а рассчитывает поставлять системы автоматизированного вождения действующим автопроизводителям.

«Не будет преувеличением сказать, что мобильные технологии стали мегатенденцией последнего десятилетия. Я верю, что следующим мегатрендом станет мобильность», — отметил генеральный директор Sony Кеничиро Йошида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема автоматизированных автомобилей стала одной из основных на выставке CES 2020 года. В частности, американская компания Qualcomm представила чип для систем автономного вождения Snapdragon Ride, а китайский автопроизводитель Byton объявил о начале серийного производства электромобилей второго уровня автоматизации M-Byte.

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