Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Космический корабль Dragon Cargo компании SpaceX успешно отделился от Международной космической станции 7 января. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Расстыковка грузового корабля была произведена с помощью робототехнического комплекса Canadarm2. Отделение грузового корабля от орбитальной станции прошло в штатном режиме.

Планируется, что корабль совершит посадку в Тихом океане возле прибережного города Лонг-Бич (штат Калифорния, США) в 18:47 по московскому времени. Dragon вернёт на Землю подопытных мышей и морских первичноротых животных коловраток, которые доставлялись на МКС для изучения влияния условий космоса на живые организмы. Также на грузовой корабль был погружен вышедший из строя блок заряда-разряда батареи, демонтированный в октябре 2019 года с внешнего борта орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2019 года специалисты российского Центра управления полётами провели коррекцию орбиты МКС с целью формирования условий для возвращения на Землю экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-13». Возвращение корабля «Союз МС-13» на Землю запланировано на 6 февраля 2020 года.

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