Лас-Вегас, США, , 13:16 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает CNBC.

Проект исследовательского подразделения компании Samsung представляет собой визуальную симуляцию человека, предназначенную для использования в качестве видеопомощника. На первом этапе эти помощники смогут использоваться в качестве дополнений к аудиопомщникам, таким как Alexa Amazon и Google Assistant, однако впоследствии могут получить более широкое распространение.

«В будущем помощники Neon смогут работать телеведущими, дикторами и актёрами кино», — отметили в Samsung.

В компании отметили, что первые проекты с помощниками Neon будут запущены до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полях выставки CES 2020 компания Samsung также представила свой первый телевизор Sero с вертикально ориентированным экраном. Устройство может синхронизироваться со смартфоном и ориентировано на мобильные приложения, такие как Instagram и Snapchat.

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