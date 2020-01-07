Пекин, , 12:35 — REGNUM Американская компания Tesla запустит на заводе в Шанхае производство электрических внедорожников Model Y, заявил основатель компании Илон Маск. Об этом сообщает Reuters.

Строительство завода в Шанхае, ставшего первым предприятием Tesla по производству электромобилей за пределами США, было начато в январе 2019 года. В декабре завод выпустил первую партию электромобилей Model 3.

На мероприятии в Шанхае основатель Tesla Илон Маск рассказал, что в ближайшее время на заводе будет запущено производство другой модели — Model Y. Запустив производство Model Y компания планирует нарастить мощность завода в Шанхае со 150 тысяч по 250 тысяч электромобилей в год.

«В конечном итоге Tesla Model Y будет пользоваться большим спросом, чем все другие автомобили Tesla вместе взятые» , — отметил Маск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2019 год компания Tesla поставила 367,5 тысяч электромобилей, что на 50% больше показателей 2018 года.

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