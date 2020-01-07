Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Экипаж Международной космической станции упаковал необходимые грузы на корабле Dragon и подготовил его к возвращению на Землю, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Расстыковка грузового корабля с американским модулем МКС Harmony запланирована на 7 января в 13:03 по московскому времени. Прямая трансляция с видеокамер, установленных на внешней стороне МКС, будет вестись на сайте NASA.

Dragon прибыл к МКС 8 декабря 2019 года. Корабль доставил на орбитальную станцию около 2,5 тонн полезной нагрузки. Он будет использован для возвращения на Землю научных материалов, а также неисправного блока заряда-разряда батареи, демонтированного со внешней стороны станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально возвращение грузового корабля Dragon от МКС было запланировано на 5 января, но было перенесено из-за неблагоприятных погодных условий в планируемом районе приводнения.