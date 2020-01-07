Лас-Вегас, США, , 10:53 — REGNUM Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает CNBC.

Представленное устройство стало первым складным компьютером, работающим под управлением операционной системы Windows. Устройство относится к типу ноутбуков «два в одном» — его можно использовать как планшетный компьютер или подключить магнитную клавиатуру, чтобы превратить в полноценный ноутбук. Также при сгибании устройства одна из половин экрана может использоваться в качестве цифровой клавиатуры.

ThinkPad X1 Fold поступит в продаже в середине 2020 года. Стоимость складного ноутбука с 13,3-дюймовым экраном составит около $2500. Устройство будет поддерживать мобильную связь пятого поколения 5G. В Lenovo отметили, что для устройств с гибким экраном компания Microsoft выпустит специальную версию операционной системы Windows 10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года южнокорейская компания Samsung представит свою вторую модель смартфона с гибким экраном.

Читайте ранее в этом сюжете: Samsung представит новые флагманские смартфоны в феврале