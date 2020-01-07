Лас-Вегас, США, , 10:24 — REGNUM Американская компания Uber и южнокорейский автопроизводитель Hyundai представили концепт летающего автомобиля на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Bloomberg.

Представленный концепт визуально похож на лёгкий вертолёт. Аэромобиль будет обладать системой вертикального взлёта и посадки, планируется, что электрические двигатели позволят развивать скорость до 320 километров в час. Аэромобиль сможет использоваться для перевозки четырёх пассажиров, преодолевая без подзарядки расстояние до 100 километров.

Первый действующий прототип будет представлен позже в 2020 году. Планируется, что первые аэромобили будут использоваться для службы воздушного такси. Начало коммерческих перевозок запланировано на 2023 год.

Издание отмечает, что компания Uber уже занимается разработкой воздушных транспортных средств в сотрудничестве с американским аэрокосмическим агентством NASA, а также компаниями Bellron и Joby Aviation. Соглашение с Hyundai позволит Uber рассчитывать на массовое производство аэромобилей.

Представители компаний добавили, что первые модели воздушных автомобилей будут управляемыми, однако впоследствии они будут оснащены системами беспилотного управления и смогут работать автономно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в компании Uber рассказали, что тестирование первых аэромобилей будет проводиться в Далласе, Лос-Анджелесе и Мельбурне.