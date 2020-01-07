Москва, , 09:31 — REGNUM В 2020 году запланировано проведение шести пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), пять из них будут осуществлены с космодрома «Плесецк», сообщает Министерство обороны РФ.

По сообщению МО РФ, в прошлом году произведено пять пусков стратегических ракет. Этими испытаниями была подтверждена высокая надёжность современных ракетных комплексов. Три пуска были проведены с 1-го испытательного Государственного космодрома «Плесецк», остальные проводились с 4 Государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр».

В прошлом году в Капустином Яру была окончена модернизация полигонного измерительного комплекса, предназначенного для испытаний ракетных комплексов стратегического назначения. Таким образом Капустин Яр не только переоснащен современными контрольно-измерительными средствами, но и получил систему, позволяющую предоставить всю справочно-аналитическую информацию в реальном времени о проведении предстартовой подготовки и ходе полета ракеты на Центральный командный пункт РВСН.

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