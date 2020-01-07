Лас-Вегас, США, , 09:12 — REGNUM Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал основные отличия разрабатываемой игровой приставки PlayStation 5 на выставке Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает TechCrunch.

Глава Sony подтвердил, что приставка получит поддержку графики в разрешении 8K, 3D Audio, сверхскоростной твердотельный накопитель, а также аппаратную трассировку лучей. Также в приставке следующего поколения Sony будут переработана система обратной связи контроллеров.

Райан отметил, что компания поставила уже более 104 млн приставок предыдущего поколения PlayStation 4, а также более 5 млн гарнитур виртуальной реальности PlayStation VR.

Приставка PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Sony объявили, что приставка PlayStation 4 стала второй по популярности консолью компании. Самой популярной приставкой Sony остаётся PlayStation 2, поставки этой модели превышают отметку в 155 млн.