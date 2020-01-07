Таллахасси, США, , 09:03 — REGNUM Компания SpaceX отчиталась об успешном выводе на орбиту 60 микроспутников Starlink, отправленных в космос сегодня на ракете-носителе Falcon 9, сообщение опубликовано 7 января в Twitter компании.

«Успешный вывод 60 спутников Starlink подтверждён», — заявила SpaceX.

Falcon 9, несущая на борту 60 микроспутников, стартовала в 05:19 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спутники для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет разместятся на орбите высотой 290 км.

Первая ступень Falcon 9, уже трижды отработавшая запуски, через восемь с половиной минут была посажена на океанскую платформу. Судно обеспечения готовилось с помощью сетки «поймать» часть головного обтекателя, но она упала в воду недалеко от него.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Флориде осуществлен старт Falcon 9 с группой спутников Starlink на борту