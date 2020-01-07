Вашингтон, , 08:37 — REGNUM NASA и SpaceX решили, что испытания системы спасения космонавтов корабля Crew Dragon состоится не ранее 18 января. Об этом на своей странице в Twitter сообщает NASA.

Отмечается, что дата следующего испытания даст возможность уделить больше времени для подготовки Crew Dragon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января, группа спутников Starlink успешно доставлена на низкой околоземной орбите с помощью ракеты Falcon 9.

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